В этом году Украина может собрать близкий к рекорду урожай подсолнечника, что позволит обеспечить внутренний спрос на подсолнечное масло и сдержать дальнейший рост цен.
Такой прогноз дала Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".
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"Ожидается урожай семян подсолнечника на уровне 15,1 млн т. Этот показатель на 15% выше аналогичного показателя прошлого года и почти достигнет максимального объема производства, что было зафиксировано в 2019 году", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в мире сейчас повышенный спрос на растительные масла, включая и подсолнечное. При этом Украина является крупнейшим мировым производителем и экспортером этой продукции. А значительный урожай подсолнечника позволит не только снизить цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке, но и увеличить экспорт и выручку от него.
"Достаточный урожай подсолнечника в этом году позволит обеспечить внутренний спрос на подсолнечное масло, а также сгенерировать достаточное количество экспортной выручки и сдержать дальнейший рост цен, который наблюдался в 2019/20 маркетинговом году", - комментирует аналитик УКАБ Светлана Литвин.
Цены на подсолнечное масло в Украине:
- 20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.
- 30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 грн.
- В конце августа 2021 года эксперты прогнозировали, что после уборки урожая подсолнечника в Украине будет наблюдаться снижение цен на подсолнечное масло.
- 27 сентября 2021 года эксперты прогнозировали рост цен на подсолнечник, что соответственно повлечет за собой подорожание подсолнечного масла.
- 28 сентября 2021 года появилась информация о том, что производителям подсолнечного масла не хватает сырья.
- Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.
- По состоянию на 4 октября 2021 года Украина вышла на рекордный урожай подсолнечника.