Значительный урожай подсолнечника позволит сдержать дальнейший рост цен на подсолнечное масло.

В этом году Украина может собрать близкий к рекорду урожай подсолнечника, что позволит обеспечить внутренний спрос на подсолнечное масло и сдержать дальнейший рост цен.

Такой прогноз дала Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".

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"Ожидается урожай семян подсолнечника на уровне 15,1 млн т. Этот показатель на 15% выше аналогичного показателя прошлого года и почти достигнет максимального объема производства, что было зафиксировано в 2019 году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в мире сейчас повышенный спрос на растительные масла, включая и подсолнечное. При этом Украина является крупнейшим мировым производителем и экспортером этой продукции. А значительный урожай подсолнечника позволит не только снизить цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке, но и увеличить экспорт и выручку от него.

"Достаточный урожай подсолнечника в этом году позволит обеспечить внутренний спрос на подсолнечное масло, а также сгенерировать достаточное количество экспортной выручки и сдержать дальнейший рост цен, который наблюдался в 2019/20 маркетинговом году", - комментирует аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Цены на подсолнечное масло в Украине:

20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.

30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 грн.

В конце августа 2021 года эксперты прогнозировали, что после уборки урожая подсолнечника в Украине будет наблюдаться снижение цен на подсолнечное масло.

27 сентября 2021 года эксперты прогнозировали рост цен на подсолнечник, что соответственно повлечет за собой подорожание подсолнечного масла.

28 сентября 2021 года появилась информация о том, что производителям подсолнечного масла не хватает сырья.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

По состоянию на 4 октября 2021 года Украина вышла на рекордный урожай подсолнечника.

Автор: Анна Нагорная