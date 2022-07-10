Эксперт рассказала, что будет с ценами на основные продукты.

В Украине до конца лета могут измениться цены на овощи и мясо, прогнозирует аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин.

Об этом она сказала "РБК-Украина".

Говоря об овощах, эксперт напомнила, что это сезонный продукт, цены на который обычно уменьшаются по мере поступления нового урожая.

"Поэтому в течение июля стоит ожидать снижения цен на все виды овощей, особенно по мере поступления овощей открытого грунта. И даже инфляционные процессы, происходящие в стране из-за войны, не смогут сдержать это снижение", - прогнозирует она.

Что касается цен на молочку, то в ближайшие недели, говорит Литвин, цены меняться не будут, несмотря на рост стоимости молока в мире.

По словам эксперта, в отношении стоимости мяса следует ожидать наиболее интересные изменения.

"Если говорить о говядине, то мясоперерабатывающие комплексы ее почти не покупают, потому что сейчас на рынке есть ее перенасыщение. Говядина является более экспортоориентированным продуктом, который почти не торгуется за рубежом из-за блокировки портов. Поэтому, можно сказать, что цена на говядину в ближайшее время не изменится, но и возможно "просядет" на 2-3%", - считает Литвин.

Со свининой, по ее оценкам, ситуация сложнее - ее промпроизводство сократилось из-за ухода с рынка производителей юго-востока, что повысило цены.

"В ближайшее время цены не будут стремительно расти, из-за того что в июне было импортировано 9 тысяч тонн свинины, что почти в 4 раза больше, чем в июне 2021 года. Это увеличит внутреннее предложение и не даст расти ценам", - сказала она.

Аналогичный прогноз у эксперта и по курятине - в ближайшее время цены останутся неизменными.

"Все-таки низкие цены на зерновые культуры пока сдерживают дальнейший рост цен и на мясную группу", - комментирует аналитик УКАБ.

Ранее сообщалось, что инфляция в Украине уже превысила 20%.