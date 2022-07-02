Государственный секретарь заявил о непоколебимости преданности США украинскому народу.

Украина получит от США дополнительную помощь. Страна предоставит нашим защитникам оружие и оборудование на сумму до 50 миллионов долларов.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, которое разместили на сайте американского посольства в Украине.

"Украинцы продолжают сталкиваться с жестокостью, которую на этой неделе вновь подчеркнул нападение на торговый центр, заполненный гражданскими. Они продолжают борьбу за свою страну, и Соединенные Штаты продолжают поддерживать их и их достойное дело. В то время как Соединенные Штаты готовятся отметить нашу независимость, мы остаемся преданными независимости, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Блинкен принял четырнадцатое выделение оружия и оборудования из запасов Министерства обороны США для самообороны Украины. Он отметил преданность украинскому народу.

"Это принятие вместе с параллельным объявлениям Министерства обороны о финансирование Инициативы содействия безопасности Украины в размере 770 миллионов долларов увеличит общую военную помощь США Украине до 6,92 миллиарда долларов после того, как 24 февраля Россия начала свое жестокое, неспровоцированноев, полномасштабное вторжение в Украину", - сообщается в заявлении Блінкена.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Норвегия выделяет 1 миллиард евро на помощь Украине.

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