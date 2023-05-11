С января по апрель 2023 года было заключено 13 000 сделок купли-продажи.

В Украине стоимость земли в регионах, отдаленных от боевых действий, растет даже несмотря на полномасштабную войну. С начала 2023 года цена земли сельхозназначения выросла в среднем на 20%.

Об этом в эфире медиа-центра "Укринформ" заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Денис Башлык, отметив при этом, что рост цены может быть связан с инфляцией.

Во Львовской области по состоянию на начало мая средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли составляет 162 000 грн (на старте рынка земли было 51 000 грн). В Киевской области гектар стоит 148 000 грн. (было 48 000 грн). В Черниговской области один га земли в среднем стоит 23 тыс. грн, тогда как до войны он стоил 16−17 тыс. грн.

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С января по апрель 2023 года было заключено 13 000 сделок купли-продажи. В 2022 году количество сделок составило 53 000, хотя в большинстве регионов почти 6 месяцев не работали реестры. В 2021 году было примерно 66 000 сделок купли-продажи земельных участков.

Рынок земли в Украине

1 июля 2021 года в Украине официально стартовал рынок земли. Так как закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора, до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физические лица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

По подсчетам Министерства аграрной политики и продовольствия, за год функционирования рынка земли украинцы продали своих земельных участков на 7 млрд грн.

По состоянию на конец октября 2022 года стоимость одного гектара земли достигла 37 тыс. 867 грн за гектар. В аналогичный период в 2021 году один гектар земли стоил 36 тыс. 562 грн.

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