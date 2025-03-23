Большинство производителей намерены снова повысить цены на этот корнеплод уже со следующей недели.

В Украине стремительно дорожает столовая свекла - цены на этот овощ уже значительно выше, чем в прошлом году. Фермеры сообщают о сокращении качественных запасов, тогда как спрос со стороны оптовых компаний и розничных сетей на продукцию только растет, отмечают аналитики EastFruit.

"Большинство украинских производителей сейчас не соглашается на реализацию столовой свеклы дешевле 17-22 грн/кг ($0,22-0,33/кг), что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее", - говорится в сообщении.

Причиной такого резкого подорожания стал дефицит столовой свеклы на рынке. Найти достаточные объемы этого корнеплода высокого качества сейчас для оптовых компаний стало очень непростой задачей. В результате спрос на эту продукцию сегодня преобладает над предложением, что позволяет производителям устанавливать более высокие цены на столовую свеклу.

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Аналитики также добавили, на сегодняшний день свекла в Украине уже стоит в среднем на 51% дороже, чем годом ранее. При этом большинство производителей намерены снова повысить цены на эти корнеплоды уже со следующей недели.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Украине наблюдается стремительный рост цен на огурцы. Так, огурцы из местных тепличных комбинатов поступают в продажу по цене 95-140 грн/кг ($2,29-3,37/кг) в зависимости от качества продукции и объема партий. В среднем это на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом на украинском рынке наблюдалось заметное снижение цен на морковь. На этой неделе украинские фермеры предлагали к продаже овощ примерно на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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