Местные производители тепличных овощей повышают цены на огурцы уже вторую неделю подряд.

В Украине стремительно растут цены на огурцы, что обусловлено несколькими основными факторами. Об этом пишет портал EastFruit.

Сейчас огурцы из местных тепличных комбинатов поступают в продажу по цене 95-140 грн/кг ($2,29-3,37/кг) в зависимости от качества продукции и объема партий. В среднем это на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Специалисты связывают такую динамику с довольно высоким спросом на огурцы. В то же время, поставки импортных овощей существенно сократились, что позволило украинским тепличным комбинатам повысить цены.

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Аналитики отмечают, что покупатели все чаще остаются недовольными качеством импортных огурцов и отдают предпочтение местной продукции.

Стоит также добавить, что несмотря на рост цен, огурцы в Украине сейчас стоят в среднем на 10% дешевле, чем год назад.

Цены на овощи в Украине - динамика

Недавно УНИАН сообщил о том, что на украинском рынке можно видеть заметное снижение цен на морковь.

На этой неделе украинские фермеры предлагали к продаже овощ примерно на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Среди причин такой динамики называют увеличение предложения "некондиционной" продукции.

Напомним также, что в середине марта в Украине начала стремительно расти стоимость томатов.

Цены на тепличные томаты формировались на тот момент в диапазоне 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг). Одной из причин этого специалисты называли сокращение предложение турецких овощей.

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