Цены на морковь в Украине летят вниз: сколько сейчас стоит килограмм овоща

Морковь сейчас в среднем в три раза дороже, чем год назад.

На украинском рынке имеет место довольно заметное снижение цен на морковь. Такие данные приводит специализированный портал EastFruit.

На этой неделе украинские фермеры предлагают к продаже популярный овощ в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Сейчас продукцию отгружают по цене 25-32 грн/кг ($0,60-0,77/кг).

Главной причиной этого специалисты считают увеличение на рынке предложения "некондиционной" моркови.

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Довольно теплая зима привела к тому, что качество продукции в холодильниках мелких хозяйств стремительно ухудшается. Это заставляет фермеров начать более активную распродажу имеющихся запасов.

При этом владельцы качественной моркови, которые не сталкиваются с трудностями с хранением, решили приостановить продажу своей продукции.

Эксперты отмечают, что несмотря на определенное удешевление овоща, морковь в Украине все равно в среднем в три раза дороже, чем год назад.

Если говорить о прогнозах на будущее, то специалисты не включают снижение цен. Это связывают с относительно невысокой торговой активностью в этом сегменте рынка.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

В Auchan овощи продают по 43,70 грн/кг.

При этом в АТБ морковь стоит 35,89 грн/кг.

В Сильпо цены стартуют от 39,50 грн/кг.

Цены на овощи в Украине - последние новости

В середине марта УНИАН сообщил, что в Украине стремительно растут цены на томаты. По словам специалистов, такая динамика была вызвана снижением предложения турецких овощей на отечественном рынке, тогда как спрос на томаты находился на высоком уровне.

Также в середине месяца специалисты зафиксировали рост цен на тепличные огурцы. Подорожание этой продукции объясняли повышенным спросом на фоне относительно ограниченного предложения.

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