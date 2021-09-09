Яйца подорожали на 52%.

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

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Также отмечается, что в августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.

В то же время, на 8% подешевели овощи и на 9% - фрукты.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 29% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 96,1% и электроэнергии на 36,6%.

Цены на транспорт выросли на 11,4% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 32,2%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 10,2%. Также на 13,6% подорожал автодорожный транспорт.

Цены на подсолнечное масло в Украине:

По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоило на 80% дороже, чем в июне 2020 года.

20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.

30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 грн.

Украинское масло в Чехии:

В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 грн. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 грн.

Инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.

За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Автор: Богдан Слуцкий