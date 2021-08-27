После уборки урожая подсолнечника в Украине будет наблюдаться снижение цен на подсолнечное масло.
Такой прогноз озвучил генеральный директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Роман Сластен, передает "Громадське радіо".
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По словам эксперта, в случае хорошего урожая подсолнечника цены на масло опустятся.
"Ожидаем высокий урожай и надеемся, что цена на подсолнечное масло упадет. На днях подсолнечник начнут собирать на юге", – отметил Сластен.
В этом году ожидается самый большой урожай за последние 30 лет: более 80 миллионов тонн семечек.
Цены на подсолнечное масло в Украине:
- Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоило на 80% дороже, чем в июне 2020 года.
- 20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.
- 30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 грн.
Украинское масло в Чехии:
В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 грн. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 грн.
Инфляция в Украине: что необходимо знать
- По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.
- За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.
- Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.
- Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.
- 7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.
- За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.
- Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.