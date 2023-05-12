Нардеп Евгения Кравчук объяснила, как изменится украинский рынок медиарекламы после окончательного принятия евроинтеграционного законопроекта.

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект №9206, который вносит изменения в Закон "О рекламе" и должен приблизить его к европейским нормам.

За внесение изменений в законодательство о рекламе в первом чтении проголосовали 320 народных депутатов. Как пишет народный депутат Евгения Кравчук в колонке для Украинской правды, такая поддержка среди парламентариев свидетельствует о насущности и важности законопроекта.

"Могу абсолютно точно утверждать: мы сделали еще один евроинтеграционный шаг и заложили предпосылки качественных изменений на рынке рекламы в медиа. Ведь имплементация Директивы об аудиовизуальных медиауслугах является одним из условий для приобретения Украиной членства в ЕС", - отмечает Кравчук.

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Она отмечает, что в законопроекте, несмотря на опасения активистов, сохраняется запрет рекламы табака, электронных устройств для курения и жидкостей к ним. Более того, текст документа содержит более жесткую формулировку такого запрета.

"Также законопроект запрещает спонсорство с использованием торговых марок для электронных сигарет и подобных приборов. Поэтому реклама останется социально ответственной", - добавляет Кравчук.

Кроме этого, законопроект вводит запрет на сбор и использование персональных данных детей с коммерческой целью. А также предусматривает саморегулирование и сорегулирование в сфере рекламы, которую размещают в детских программах аудиовизуальных медиа.

"Эта же норма касается рекламы алкогольных напитков, чтобы уменьшить ее воздействие на детей, а также информации к видео на платформах совместного доступа, которая рекламирует пищевые продукты и напитки с сахаром, солью, трансжирными кислотами и всеми составляющими, которые не рекомендуются в общей диете. Реклама не должна подчеркивать положительные качества таких продуктов и напитков", - добавляет Кравчук.

Также принятый в первом чтении законопроект предлагает запретить распространение дискриминационных утверждений и изображений, а также таких, которые разжигают ненависть, вражду или жестокость к отдельным лицам или группам лиц по признакам возраста, этнической принадлежности, сексуальной ориентации, инвалидности и другим признакам.

Что касается социальной рекламы, пишет Кравчук, авторы законопроекта предлагают разрешить возможность демонстрации оружия. Это касается случаев, когда речь идет, например, о рекламе ВСУ и других сил обороны.

Еще одно важное изменение касается частоты прерывания рекламой программ на телевидении. Согласно предложенным изменениям, во время показа фильма, новостей или же детских программ прерывать их на рекламу можно не чаще одного раза в 30 минут. В спортивных трансляциях или других программах, состоящих из отдельных частей, рекламу предлагается показывать в перерывах между частями.

"И конечно же, мы учли современные реалии и запретили любую рекламу резидентов страны-агрессора", - добавляет Кравчук.

Нардеп отмечает, что изменения в законодательство о рекламе содержат технические правки, приближающие его к стандартам европейской директивы о коммерческих проявлениях в медиа.

Среди таких изменений, в частности, добавляется понятие "продакт-плейсмент" и вводится регулирование такой рекламы. Речь идет о случаях, когда определенный товар демонстрируется не в рекламном ролике, а непосредственно в программе. Также увеличиваются до 20% квоты рекламы на радио и ТВ и прочее.

"С принятием этого закона Украина на 100% выполнит одно из требований для приобретения членства в ЕС. Поэтому мы все вместе сделали еще один шаг к европейскому будущему", - подытожила Евгения Кравчук.

Медийная реформа в Украине

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Верховная Рада приняла закон о медиа. В конце декабря 2022 года президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

Он запрещает медиа государства-оккупанта, содержит механизмы борьбы с вражескими интернет-сервисами и процедуру формирования черных списков. Законом предусматривается, что каждая индустрия будет иметь свой орган сорегулирования. Также документ не уменьшает квоты на украинский язык в эфире. За нарушение предусмотрены предписания и штрафы, а также аннулирование лицензии, запрет издания, временный запрет распространения онлайн-медиа по решению Нацсовета или суда.

По словам народного депутата Евгении Кравчук, медийная реформа в Украине требует еще принятия норм о равном доступе политиков к медиа во время выборов и изменений в закон О рекламе. Эти две нормы позволят окончательно завершить медийную реформу.

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