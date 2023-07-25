Индия, являющаяся одним из ключевых производителей и экспортеров риса в мире, ввела запрет на экспорт этой крупы.

В Украине могут существенно вырасти цены на рис на фоне того, что Индия, являющаяся одним из ключевых производителей и экспортеров риса в мире, ввела запрет на экспорт этой крупы.

Как отмечают аналитики ИА "АПК-Информ", анализ поставок риса в Украину показывает, что средняя стоимость партий индийской крупы является одной из самых низких среди ключевых поставщиков. Исключением является только Казахстан, но объемы поставок из этой страны незначительны.

По данным USDA, за последние два сезона Индия обеспечила 26% мирового производства риса и более 40% его экспорта. Также страна является одним из ключевых поставщиков риса в Украину.

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С марта 2022 года по июнь 2023 года из Индии в Украину было поставлено 34,5 тыс. тонн риса на общую сумму $26,2 млн, что составило 30% всех импортированных партий в натуральном выражении и 29% – в денежном эквиваленте. По объемам поставок в Украину в указанный период Индия уступает только Китаю, поставившему 37,7 тыс. тонн (33%) на сумму $29,5 млн (33%).

Аналитики считают, что альтернативой индийскому рису может стать крупа из Таиланда или Вьетнама, но стоимость импортных партий из этих стран на 24% и 16% выше партий, закупленных в Индии.

"Украинский рынок риса является импортозависимым… продовольственное потребление риса в Украине в 2023/24 МГ может достичь около 115 тыс. тонн в год, из которых около 90 тыс. тонн необходимо импортировать. Причем объемы импорта могут увеличиться, так как основные регионы внутреннего производства риса (Херсонская и Одесская области) либо временно оккупированы, либо находятся в зоне повышенной военной опасности, где такое специфическое производство, как рисоводство, невозможно осуществлять", - отметили аналитики.

Запрет на экспорт риса

20 июля 2023 года Reuters сообщил о том, что Индия запретила экспорт всего риса, кроме басмати. Таким образом власти хотят остановить рост цен на внутреннем рынке: цены на рис в Дели с начала года выросли на 15% — заметнее, чем стоимость остальных товаров. На Индию приходится 40% мирового экспорта риса.

Рост цен в Украине

В апреле 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась до 17,9% в годовом исчислении. Инфляция замедлилась примерно до 15,5%. По данным НБУ, подорожание продовольственных товаров существенно замедлилось.

Нацбанк ожидает, что в 2023 году инфляция в Украине замедлится до 14,8%, а в последующие годы - вернется к однознаковому уровню.

В мае в годовом измерении инфляция замедлилась до 15,3% по сравнению с 17,9% в апреле.

Потребительская инфляция в июне замедлилась до 12,8% в годовом измерении с 15,3% в мае. На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли за месяц на 0,1%, однако за год рост составил 16,5%.

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