Эксперты рассказали, какой продукт подорожает в ближайшее время

На внутреннем рынке стоимость сухого молока постепенно растет.

В Украине ожидается подорожание сухого молока, так как сезон производства этого продукта уже заканчивается, а спрос на него остается на прежнем уровне.

Об этом сообщает «Инфагро».

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«Импортеры не спешат увеличивать цену на товар, на внутреннем рынке стоимость сухого молока постепенно растет. Делаются сезонные закладки, некоторые придерживают товар на складе, рассчитывая на дальнейший рост цен», — объясняют эксперты.

Поиск новых рынков

По мнению экспертов, если в ближайшее время трейдеры не увеличат цены на украинское сухое молоко для дальнего зарубежья, то украинские продавцы прекратят подписывать с ними новые контракты и будут искать точки сбыта в странах СНГ.

«Невзирая на существенное сокращение предложения дешевого молока от населения, в первом полугодии в сравнении с этим же периодом прошлого года, молочные заводы смогли увеличить выпуск сухого обезжиренного молока на 17% до 21 тыс. т», — констатируют аналитики.

Падение производства

Производство сухого цельного молока из-за слабого спроса, прежде всего внешнего, сократилось в два раза до 5,2 тыс. т.

«В предшествовавшие месяцы производственные показатели по сухому молоку еще были достаточно высокими, а в июле выпуск товара однозначно упал. Этот фактор тоже сказывается на увеличении цен», — подытожили специалисты.

Что происходит с ценами

30 июля 2020 года стало известно, что цены на томаты в Украине за год поднялись в два раза.

16 июля 2020 года эксперты заявили, что дешевых арбузов в этом году не будет. Урожай в этом сезоне будет ниже, чем в предыдущие годы, из-за влияния погодных факторов и экономической ситуации, вызванной карантинными ограничениями; а цены на арбузы в 2020 году будут до 20% выше, чем годом ранее.

15 июля 2020 стало известно о том, что 60% нового урожая яблок пропало из-за холодной весны и затянувшихся дождей. По прогнозам экспертов, и без того высокие цены на украинские яблоки, к осени поднимутся еще выше.

В начале июля 2020 года эксперты прогнозировали, что в этом году на украинском рынке не будет белорусских овощей, следовательно, сбить цену на картошку не получится. Также, на рынке не будет белорусского чеснока и лука. Ожидалось, что цена на борщевой набор поднимется минимум в полтора раза.

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Автор: Елена Коваленко