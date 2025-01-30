В прошлом году эти фрукты в среднем стоили на 50% дешевле.

Цены на мандарины в Украине растут. Главной причиной стало снижение предложения в странах-производителях при более-менее стабильном спросе.

Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев в комментарии УНИАН сообщил, что сейчас в Украине диапазон оптовых цен на мандарины очень широкий - от 65 до 130 гривень за килограмм, в зависимости от качества, сорта и страны-производителя. При этом он напомнил, что в прошлом году эти фрукты в среднем стоили на 50% дешевле.

"Первая внешняя причина подорожания мандаринов - проблемы с урожаем в основных странах-производителях, которые являются поставщиками мандаринов в Украину, речь идет о Турции и Испании. В Испании была засуха, а в Турции - дожди. Такие погодные условия очень навредили урожаю, и поэтому уровни поставок мандаринов в другие страны, в томы числе и в нашу, снизились по сравнению с прошлым годом. То есть предложение уменьшилось, а остался более-менее стабильный спрос у покупателей в государствах, которые покупают испанские и турецкие мандарины, поэтому цены на этот фрукт выросли", - рассказал эксперт.

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Хорев отметил, что на стоимость мандаринов в Украине также повлияло подорожание логистики и девальвация гривны.

"Уже в ближайшее время - в течение месяца, будет завершаться сезон реализации мандаринов в странах-производителях, и это будет влиять на ситуацию на рынках стран, в которых эти фрукты потребляют. Поскольку в основных странах-производителях уменьшились объемы урожая, не стоит ожидать, что последние партии этих фруктов будут проданы дешевле", - пояснил координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine.

По его словам, в Украине в сетях супермаркетов качественная продукция может даже подорожать, а вот фрукты, которые будут терять качество, могут продаваться по акционным ценам. Оптовые продавцы могут продавать дешевле продукцию среднего и низкого качества.

Цены на фрукты и овощи в Украине - последние новости

После непродолжительного периода стабильности снова начали расти отпускные цены на картофель. При этом резкое сокращение запасов качественной продукции привело к подорожанию моркови.

Кроме того, наметилась тенденция к снижению отпускных цен на тепличные огурцы, хотя предложение овоща у местных тепличных комплексов достаточно ограничено. Также начали стремительно расти цены на капусту.

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