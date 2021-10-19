С начала года птицефабрики сократили производство яиц на четверть.

Птицефабрики Украины с начала года значительно сократили производство яиц поэтому их стоимость выросла и может повышаться и в дальнейшем.

Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Читайте такжеВ Украине взлетели тарифы и цены на продукты: что подорожало больше всего

Аналитики приводят данные Госстата, согласно которым за 9 месяцев 2021 года промышленные предприятия произвели на 24% меньше куриных яиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 6,8 млрд штук.

Как пояснили в ассоциации, такое значительное сокращение производства в первую очередь связано со значительным подорожанием зерновых культур и, соответственно, комбикормов. Из-за этого некоторые птицефабрики либо сократили собственное производство, либо вообще прекратили его.

"Цены ощутимо отреагировали на такое сокращение производства, и в сентябре 2021 года цены на яйца выросли на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - объясняет аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Как отмечают в УКАБ, еще одним фактором роста цен на яйца для украинских потребителей может стать увеличение налоговой нагрузки на птицефабрики, что прописано в так называемом "ресурсном" законопроекте №5600, принятом Верховной Радой в первом чтении. "Увеличение налоговой нагрузки, которое предусматривается при условии принятия законопроекта №5600, приведет к еще большему сокращению объемов производства яиц украинскими промышленными производителями и возможному дальнейшему росту цен", - прогнозирует Литвин.

Цены на яйца в Украине: прогноз

Ранее аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин спрогнозировала, что уже в августе в Украине могут значительно подорожать яйца. Цена за десяток может достичь 40 грн.

Среди причин - подорожание кормовых культур и сокращение предприятиями экспорта яиц и, соответственно, валютной выручки.

"Эта цена, скорее всего, будет держаться до следующей весны, если ситуация кардинально не изменится и не увеличится промышленное производство яиц", - добавила аналитик.

Производство яиц в Украине в январе-июле 2021 года сократилось на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и, таким образом, сокращение объемов их производства в июле происходило 17 месяцев подряд, начиная с марта 2020 года.

Автор: Анна Нагорная