Какие продукты купить на случай голода и почему важно запасаться консервами - узнайте в материале УНИАН.

Мировые аналитики утверждают, что перспектива голода неизбежна - война в Украине повлияла на ситуацию с продовольствием во многих странах. Известный предприниматель Роберт Кийосаки утверждает, что инвестиция в консервированного тунца - более разумное решение, чем инвестиция, к примеру, в доллары, потому что купюры вы есть не сможете.

УНИАН расскажет, какой неприкосновенный запас продуктов в виде консерв должен быть у каждой украинской семьи.

Ранее мы говорили о том, какие сделать запасы на случай голода - в перечень попали продукты и медикаменты.

Консервы - какие бывают и что лучше покупать

Мы предлагаем 5 видов консервации, запасаясь которой, у вас точно получится пережить тяжелые времена и продовольственный кризис.

Консервированная фасоль

Основное преимущество фасоли заключается в том, что в консервированном виде ее не нужно вымачивать в воде и ждать, как это происходит со свежим продуктом. Кроме того, фасоль содержит огромное количество растительного белка, что удобно для людей, не употребляющих в пищу мясо.

Оливки или маслины

Это растение в своем составе хранит полезные витамины В, А, D и К, а также микроэлементы. Оливки или маслины можно добавлять в рагу, в супы, салаты или есть отдельно. Благодаря активным веществам в составе оливок и маслин, они способны наладить пищеварение, улучшить зрение и укрепить кости.

Фрукты и ягоды в сиропе

Любые дары природы, растущие на земле и на деревьях, можно консервировать. Это универсальный продукт, который можно есть в чистом виде, добавлять в выпечку или ставить на стол "к чаю". Такая сладкая консервация обеспечивает организм углеводами и другими полезными веществами, которые содержатся в фруктах и ягодах.

Кабачковая икра

В кабачках содержится большое количество полезных микроэлементов, таких как медь и железо, фосфор и натрий, большое количество органических кислот и витаминов В и С. Ее можно использовать в качестве соуса или гарнира, намазывать на хлеб или даже мариновать в ней мясо.

Тушенка

Излюбленный продукт всех путешественников - мясная тушенка, которая не требует хранения в холодильнике. Ее можно брать с собой в дорогу, готовить из нее каши и супы. Мясная тушенка - достаточно сытный продукт, на основе которого можно приготовить огромное количество вкусных блюд.

Сгущенное молоко

Срок хранения у такого продукта долгий, а использовать сгущенку можно в разных целях - в качестве сладости "к чаю" или как ингредиент для выпечки. Сгущенка содержит магний, фосфор, калий, натрий, кальций, фтор и витамин А, а при термической обработке некоторые свойства продукта усиливаются.

Рыбные консервы

Рыбные консервы - прекрасный источник белка, незаменимых жирных кислот Омега-3, витаминов D, группы В, особенно В12, микроэлементов - фосфора, кальция, селена, цинка и др. Хранятся они долго, холодильника не требует. Ранее мы подробно говорили о том, как выбрать рыбу в консервах.

Консервированная кукуруза и горошек

Жидкость, в которой находятся овощи, можно использовать как основу для супов, а саму кукурузу или горошек добавлять во вторые блюда или салаты. В консервированной кукурузе содержатся витамины группы В, Е, К, РР, а также витамин С. Консервированный горошек богат калием, фосфором, железом, а также витамином В1.

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