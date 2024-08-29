Основной причиной ценового роста операторы рынка называют сокращение предложения.

Тепличные комбинаты Украины на этой неделе повысили отпускные цены на огурцы. По состоянию на 29 августа стоимость овоща составляет 40-60 грн/кг ($0,97-1,45/кг). Только с начала текущей недели цены на тепличные огурцы в Украине выросли в среднем на 14%, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что основной причиной ценового роста в данном сегменте операторы рынка называют сокращение предложения как тепличного, так и грунтового огурца.

Несмотря на подорожание спрос на тепличный огурец на украинском рынке остается достаточно высоким. В то же время основную долю продукции открытого грунта сейчас составляет огурец невысокого качества, что повышает интерес покупателей к более качественной продукции из теплиц.

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Тепличный огурец в Украине стоит оптовым покупателям уже в среднем в 2,8 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Более того, игроки рынка уверены в дальнейшем подорожании, учитывая повышенный спрос оптовых компаний и розничных сетей на эту продукцию. Компенсировать недостаток местной продукции за счет импортных огурцов компаниям пока не удается, поскольку в соседних странах предложение в этом сегменте также ограничено.

Цены на овощи

Цены в Украине на некоторые продукты демонстрируют тенденцию к снижению. Традиционно во второй половине августа растет цена на томаты и кукурузу. Снижались цены на белокочанную капусту – с 20-25 грн/кг до 17-20. Продолжает дешеветь морковь. На этот овощ цены упали с 12-15 до 10-12 грн/кг.

Представителям украинских тепличных комбинатов в очередной раз удалось повысить отпускные цены на имеющиеся объемы томатов. По состоянию на 23 августа производители были готовы отгружать тепличный томат не дешевле 35-50 грн/кг ($0,85-1,21/кг).

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