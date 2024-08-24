Повышательный ценовой тренд в этом сегменте может сохраниться.

Представителям украинских тепличных комбинатов на этой неделе в очередной раз удалось повысить отпускные цены на имеющиеся объемы томатов. По состоянию на 23 августа производители были готовы отгружать тепличный томат не дешевле 35-50 грн/кг ($0,85-1,21/кг). Это в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели. Следует отметить, что нынешние цены на помидоры являются самыми высокими в Украине как минимум за последние 7 лет, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Укрепление положительных ценовых тенденций участники рынка объясняют тем, что традиционно в конце августа – начале сентября спрос начинает расти. В то же время сбор в теплицах сокращаются из-за сезонного фактора.

Отмечается, что из-за сильной жары многие производители потеряли часть урожая. При аномальных погодных условиях в июле текущего года даже защищенный грунт не гарантировал получения всего запланированного урожая. Дополнительно, украинские фермеры потеряли значительную часть урожая грунтовых томатов, некоторые из них потери оценивали в 100%.

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В то же время спрос на тепличные овощи, как со стороны оптовых компаний, так и розничных сетей достаточно высок, что также оказывает поддержку росту цен. Сейчас томаты в Украине уже стоят в среднем втрое дороже, чем в конце августа прошлого года.

Производители не исключают, что повышательный ценовой тренд в этом сегменте может сохраниться на следующей неделе. Если это произойдет, то вполне вероятно, что в Украине будут продавать самые дорогие томаты среди всех стран региона.

Цены на продукты в Украине

Цены на капусту в Украине наконец-то начали снижаться. Причиной ценового спада стало отсутствие спроса на овощ. Погода в этом сезоне не лучшим образом сказалась на внешнем виде капусты. В связи с этим фермеры готовы делать скидки, стараясь быстрее избавиться от некачественного товара.

Цены на сливы также резко пошли вниз. Фрукты дешевеют из-за избыточного предложения на рынке. Спрос оптовых компаний на сливы весьма невысок, а вот объемы предложения продолжают увеличиваться.

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