Эксперт рассказала, что может повлиять на снижение цены в ближайшие месяцы.

Цены на подсолнечное масло могут измениться в начале осени, поэтому сейчас украинцам не стоит запасаться маслом впрок.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала аналитик Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин.

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По ее словам, осенью в Украине закончится уборка урожая семян и начнется их переработка. Цены на масло будут зависеть от объемов и качества урожая подсолнечника.

"Погодные условия в этом году дают повод надеяться на хороший урожай, да и посевные площади под подсолнечником не уменьшаются", – обнадеживающе отметила эксперт.

Кроме того, на мировом рынке в последнее время наблюдается снижение цен на растительные масла из-за более слабого импортного спроса. Как известно, Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, поэтому уровень мировых цен значительно влияет на формирование цен внутри страны.

"Все это дает основания надеяться как минимум на стабилизацию цен для украинских потребителей, а то и их снижение в районе 5-10%. Поэтому не стоит делать запасы", - подчеркнула Литвин.

Цены на масло в Украине

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоило на 80% дороже, чем в июне 2020 года.

20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.

Украинское масло в Чехии:

В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 гривень. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 гривень.

Сравнительные цены в Польше и Украине:

Согласно исследованиям, опубликованным общественной организацией "Экономический дискуссионный клуб", разница в цене в польских и украинских супермаркетах составляет от 60-100%.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.

За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

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Автор: Анна Нагорная