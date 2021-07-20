В Украине растительное масло продают по 60-70 грн за 800-900 миллилитров.

В Украине цены на отечественное подсолнечное масло достигли рекордной отметки.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Читайте такжеЗа границей украинское масло два раза дешевле: сколько стоят продукты в Польше и Чехии (фото)В Украине растительное масло продают по 60-70 грн за 800-900 миллилитров.

Однако, как говорится в сюжете, на полках европейских супермаркетов украинское масло стоит вдвое дешевле.

Экономист Олег Пендзин считает, что ситуация с маслом в Украине уникальна: если во всем мире цена упала почти на 10%, то в Украине масло только дорожает.

"За год масло выросло в цене на 89%. С начала года — на 59%, а за последний месяц на 3,8%, то есть не было ни одного месяца, когда оно падало бы в цене, а в мире упало", — пояснил он.

"Потребителю не из чего выбирать: есть дорогое оливковое, а есть подсолнечное. А весь мир предлагает еще и другие виды масел", — подчеркнул эксперт.

Однако, в Европу наши производители вынуждены продавать масло уже по реальным ценам. "Если они там поставят цену не 28-29 крон, а в 50 чешских крон, то они с тем товаром останутся. Никто не возьмет товар", — говорит Олег Пендзин.

Как говорится в сюжете, сейчас прогнозы для украинских потребителей не утешительны: если государство не вмешается в ситуацию, то украинцам и дальше будут продавать отечественное масло вдвое дороже, чем иностранцам.

Украинское масло в Чехии:

В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 гривень. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 гривень.

Сравнительные цены в Польше и Украине:

Согласно исследованиям, опубликованным общественной организацией "Экономический дискуссионный клуб", разница в цене в польских и украинских супермаркетах составляет от 60-100%.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.

За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

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Автор: Елена Коваленко