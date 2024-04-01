Стоимость основных продуктов вряд ли изменится, однако некоторые колебания все же могут иметь место. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.
"По моему мнению, кардинального повышения цен на продукты не произойдет. Овощи, которые зиму хранились в овощехранилищах, начнут дешеветь. В частности, уменьшается цена на картофель и лук по сравнению с январем", – заявил государственный деятель.
Кроме того, можно ожидать удешевления яиц: причиной этого является то, что в весенне-летний период появится большое количество домашней продукции. В частности, на территориях западной и центральной Украины уже появились фермерские хозяйства, которые могут навязать конкуренцию крупным производителям.
Если говорить о молочной продукции, то она, по мнению Соломчука, может подорожать на несколько процентов. Однако этого следует ожидать только в том случае, если повысятся цены на топливо, что приведет к дополнительным трудностям с логистикой.
Цены на продукты – последние новости
Ранее сообщалось, что в Украине могут ненадолго вырасти цены на рыбу и морепродукты. На рост спроса в этом сегменте традиционно влияет начало Великого поста. По мнению экспертов, рост цен может достичь 5-10%, однако после окончания поста они вернутся на прежний уровень.
Также в конце марта наблюдалось снижение цен на морковь. Продукция из местных хозяйств поступала в продажу по 6-10 грн/кг ($0,15-0,25/кг), что в среднем было на 15% дешевле, чем за неделю до 25 марта.
В то же время, в марте имело место подорожание помидоров. Причиной этого эксперты называли сокращение предложения на рынке импортных томатов.