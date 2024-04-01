Цены на молочную продукцию могут пойти вверх.

Стоимость основных продуктов вряд ли изменится, однако некоторые колебания все же могут иметь место. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

"По моему мнению, кардинального повышения цен на продукты не произойдет. Овощи, которые зиму хранились в овощехранилищах, начнут дешеветь. В частности, уменьшается цена на картофель и лук по сравнению с январем", – заявил государственный деятель.

Кроме того, можно ожидать удешевления яиц: причиной этого является то, что в весенне-летний период появится большое количество домашней продукции. В частности, на территориях западной и центральной Украины уже появились фермерские хозяйства, которые могут навязать конкуренцию крупным производителям.

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Если говорить о молочной продукции, то она, по мнению Соломчука, может подорожать на несколько процентов. Однако этого следует ожидать только в том случае, если повысятся цены на топливо, что приведет к дополнительным трудностям с логистикой.

Цены на продукты – последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине могут ненадолго вырасти цены на рыбу и морепродукты. На рост спроса в этом сегменте традиционно влияет начало Великого поста. По мнению экспертов, рост цен может достичь 5-10%, однако после окончания поста они вернутся на прежний уровень.

Также в конце марта наблюдалось снижение цен на морковь. Продукция из местных хозяйств поступала в продажу по 6-10 грн/кг ($0,15-0,25/кг), что в среднем было на 15% дешевле, чем за неделю до 25 марта.

В то же время, в марте имело место подорожание помидоров. Причиной этого эксперты называли сокращение предложения на рынке импортных томатов.

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