На рынке заметно увеличилось предложение продукции из местных хозяйств.

На этой неделе, начавшейся с 25 марта, в Украине наблюдается очередное снижение цен на морковь. Так, продукция из местных хозяйств поступает в продажу по 6-10 грн/кг ($0,15-0,25/кг), что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее, сообщает EastFruit.

Отмечается, что на рынке заметно увеличилось предложение товара из местных хозяйств, что привело к общему снижению потребительского спроса и негативно сказалось на темпах реализации.

Так, хозяйства, которые ранее воздерживались от продаж, сейчас активно распродают имеющиеся объемы. В то же время достаточно высоким остается предложение некондиционных корнеплодов, что также оказывает давление на цены на качественную продукцию.

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Сейчас цены на морковь в Украине уже в среднем на 75% ниже, чем в конце марта прошлого года. При этом производители отмечали, что, если в ближайшее время ситуация на рынке не изменится, они будут готовы снижать цены на эти корнеплоды и дальше с целью увеличения темпов сбыта.

Цены на овощи

С начала текущей недели, с 18 марта, на внутреннем рынке Украины продавцы смогли несколько повысить цену на помидоры. Такая ценовая тенденция связана с сокращением предложения на рынке импортных томатов, в частности производства Турции на фоне снижения объемов импорта из этой страны из-за неблагоприятных погодных условий.

Цены на картофель в стране уменьшились в среднем на 12% и варьировались в среду в диапазоне 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг). Причиной такой динамики аналитики называют массовое поступление на украинский рынок с начала недели импортного картофеля нового урожая.

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