Повышение цен на импортные товары не станет очень ощутимыми для украинского населения.

Из-за блокады польской границы, которая касается движения грузовых автомобилей, некоторые продукты питания могут вырасти в цене, однако этот рост не будет критическим, в эфире канала "Первый Западный" рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

Свои выводы о динамике цен на ближайшие 2-3 месяца Непран сделал на основе опроса предпринимателей. По его словам, из-за блокады границы может наблюдаться незначительное повышение цен на свежие тепличные овощи, которые ввозят из Европы через Румынию.

Кроме того, могут повыситься в цене элитные вина, коньяки, сыры, бакалея, оливковое масло, рыба и морепродукты, поскольку эти товары не производят в Украине. В среднем можно ожидать подорожания в этих сегментах на 5-8%.

Видео дня

К счастью, в Украине выращивают много овощей: в частности те, которые составляют стандартный борщевой набор. Рост цен на них не прогнозируют.

В целом, по словам Непрана, несмотря на войну, экономическая ситуация в стране не настолько плохая, как можно было бы представить. В качестве примера для сравнения он вспоминает Вторую мировую, когда многие страны установили карточные ограничения на основные продукты питания.

Цены на продукты в Украине – динамика

Ранее сообщалось, что цены на некоторые овощи в Украине за последнее время снизились. В частности, на прошлой неделе зафиксировали падение цен на местные тепличные огурцы. Причиной такой динамики стало то, в большинстве регионов Украины установилась теплая солнечная погода.

Кроме того, в марте имело место снижение цен на морковь, которая является незаменимым ингредиентом традиционного борща. Причиной этого назвали то, что фермеры пытались как можно быстрее реализовать морковь среднего и низкого качества из-за ухудшения ее качества в хранилищах.

Вас также могут заинтересовать новости: