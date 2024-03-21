После окончания поста цены на рыбу вернутся на прежний уровень.

Начало Великого поста традиционно влияет на рост спроса на рыбу и морепродукты в Украине, что приводит к соответствующему росту их стоимости. Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии руководительницы отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяны Попович.

"Я не прогнозирую драматического развития событий и скачков цен или дефицита. Рост ограничится 5-10%, и после окончания поста вернется на прежний уровень", - сказала эксперт.

Она объяснила, что во время Великого поста, который длится семь недель до Пасхи, религиозные традиции требуют от христиан, в частности в Украине, соблюдать пост, ограничивающий потребление животных продуктов. Это ведет к тому, что многие люди переходят на растительную пищу или включают в свой рацион больше рыбных блюд. Соответственно, украинские предприниматели реагируют на это увеличением ассортимента рыбных продуктов.

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"Это элемент сезонности и предприниматели пользуются этим инструментом, планируя свои закупки и маркетинговые кампании заранее, чтобы удовлетворить возросший спрос", - подчеркнула Попович.

Она также отметила, что в контексте 2024 года важно учитывать экономические и социальные условия в стране, которые могут повлиять на покупательную способность населения и общий спрос на продукты питания, включая рыбу.

По словам эксперта, экономические факторы, которые влияют на спрос на рыбу в Украине, можно рассматривать с нескольких точек зрения:

инфляция: высокая инфляция приводит к росту цен на товары и услуги, включая продукты питания, что может снизить покупательную способность населения;

курс валют: флуктуации курса валют влияют на импортные цены, включая цены на импортируемую рыбу и морепродукты;

доходы населения: уровень доходов населения непосредственно влияет на спрос на продукты питания;

сезонность: спрос на рыбу часто возрастает во время религиозных постов, что влияет на ценообразование и объемы продаж рыбной продукции.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, недавно в Украине снизились цены на белокочанную капусту - овощ подешевел на 17%, что может указывать на то, что производители входят в период с большими запасами продукции, которые они пытаются продать перед следующей уборкой урожая.

В свою очередь цены на яблоки в Украине выросли: формирование закупочных цен на яблоки нового урожая происходит в пределах 23-26 грн/кг, что на 9-15% выше показателей предыдущего периода.

По словам первого вице-президента Торгово-промышленной палаты Украины Михаила Непрана, из-за блокады польской границы, которая касается движения грузовых автомобилей, некоторые продукты питания могут вырасти в цене, однако этот рост не будет критическим.

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