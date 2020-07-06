Дороже бананов: в Украине резко выросли цены на яблоки

Главная причина подорожания яблок - это холодная весна, которая сократила урожай и задержала сезон созревания фруктов и ягод.

В Украине импортные бананы неожиданно оказались дешевле отечественных яблок.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"В Украине сейчас одними из самых дешевых фруктов оказались бананы. Килограмм в среднем стоит 27 гривень. Зато яблоки урожая этого года взлетели в цене в два раза - до 40-50 гривень за килограмм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главная причина подорожания яблок - это холодная весна. Она привела к потерям урожая ягод и фруктов, а также задержала сезон созревания в среднем на семь-десять дней.

Сезонная фруктовая корзина в целом подорожала. Персики в среднем стоят на 35% больше, чем в прошлом году. Малина - на 87%, а голубика выросла в цене на 16%.

Как сообщал УНИАН, в этом году цены на абрикосы бьют рекорды. Из-за весенних заморозков украинцы потеряли большую часть урожая, а то, что уцелело, сейчас стоит значительно дороже, чем в прошлые годы.

В Херсоне на местном рынке абрикосы продают от пятидесяти до ста гривень за килограмм. Фруктов на лотках немного, но покупателей еще меньше.

В то же время, экзотические фрукты значительно дешевле. К примеру, бананы стоят - 33 гривни/килограмм.

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