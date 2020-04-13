Украина может остаться без черешни и абрикосов из-за заморозков

Заморозки повредили сады черешни во время активного цветения.

Украина может остаться без черешни и абрикосов в этом году, поскольку апрельские заморозки в южных и центральных регионах серьёзно снизили потенциал урожая этих плодов.

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Об этом сообщает пресс-служба аналитической платформы EastFruit со ссылкой на информацию от фермеров.

Согласно сообщению, в черешневой "столице" Украине, Мелитополе, температура воздуха ночью опускалась до 3-4 градусов ниже нуля, в то время как сады черешни активно цвели. При этом отмечается, что неделей ранее заморозки были еще более губительны.

"И если неделю назад заморозки повредили в основном ранние сорта черешни, то сейчас урон был нанесён и средним, и даже поздним сортам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обычно заморозки в это время не так страшны садам черешни и другим косточковым, но из-за аномально теплой зимы в этом году распускание почек у деревьев началось раньше. Ситуация в южных регионах Украины усугублялась засухой.

"В садах черешни, персика, абрикоса и других косточковых, где деревья были в стрессе от дефицита влаги, ущерб был максимальным. По оценкам фермеров, урожая ранних и средних сортов не будет вовсе, а также снизится урожай поздних сортов", - отмечают эксперты.

Как сообщал УНИАН, по данным аналитического агентства "АПК-Информ", из-за недостатка влаги в Украине погибло около 2% посевов озимых зерновых культур под урожай 2020 года. При этом большинство посевов озимых (90%) находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии.