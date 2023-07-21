Прекращение вывоза зерна морем сократит ежемесячный экспортный потенциал Украины с 7-8 млн тонн до 4 млн тонн.

Изменение маршрутов для транспортировки украинского зерна после выхода России из "зерновой сделки" сократит ежемесячный экспортный потенциал Украины в два раза, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на расчеты аналитиков компании Argus Media.

По их данным, прекращение вывоза зерна морем сократит ежемесячный экспортный потенциал Украины с 7-8 млн тонн до 4 млн тонн, и "нанесет серьезный удар по одной из крупнейших статей доходов Украины".

Выход РФ из "зерновой сделки" - подробности

В понедельник 17 июля Россия заявила о выходе из "зерновой сделки", связав это решение напрямую со взрывами на Крымском мосту. В Москве заявили, что Украина якобы использует зерновой коридор для ударов по объектам оккупантов в Крыму.

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Совет Безопасности ООН проведет брифинг по ситуации в Украине, посвященный в первую очередь прекращению "зерновой сделки".

Президент Украины Владимир Зеленский поручил профильным министерствам и военным подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора".

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