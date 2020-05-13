Rzeczpospolita: Старые страхи сдерживают торговлю Украины с ЕС

Польские эксперты объясняют, что украинско-европейскую торговлю сдерживают устаревшие страхи, которые остались со времен Холодной войны и больше не соответствуют действительности

Все указывает на то, что страны Евросоюза получают большую пользу от западных стараний Украины, чем она сама. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко недавно сказал в интервью Deutsche Welle, что нужны "изменения в условиях соглашения об ассоциации с ЕС".

Он добавил, что этого ждут "украинские производители", недовольные квотами, которыми Брюссель регулирует украинский экспорт в страны союза.

"Похоже на то, что в Киеве все больше начинают сосредоточивать внимание на экономической части интеграции с ЕС", - пишет Rzeczpospolita, напоминая, что Украина пострадала от агрессии России из-за своих интеграционных стремлений и потеряла часть территории размером с Бельгию. Украинский вице-премьер также сказал, что по просьбе правительств Германии, Австрии, Великобритании и Финляндии даже во времена пандемии Киев позволяет своим работникам ездить на работу за границу. В частности, в Финляндию за последние месяцы отправились около 15 тысяч сезонных рабочих.

Как пишет Rzeczpospolita, Киев хотел бы пересмотреть, прежде всего, квоты на украинскую аграрную продукцию и продукты питания. Большинство этих квот Украина исчерпывает еще в начале года. Например, производители меда экспортировали ежегодные 6 тысяч тон еще в январе. Они могут отправить на Запад еще больше, если заплатят пошлину. Но такое условие часто отрезает украинских производителей европейского рынка.

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Это же касается производителей пшеницы, круп, сахара, кукурузы, курятины и мяса, которые ведут настоящие войны за то, кто из них первый пересечет границу, чтобы воспользоваться квотами ЕС. Издание также отмечает, что Украина, которая каждый год экспортирует около 20 миллионов тонн пшеницы, может ввезти без уплаты пошлины только 900 тысяч тонн. Поэтому ей приходится бороться за другие рынки, такие как Египет, который также стал главным импортером пшеницы из России. А она, в свою очередь, наложила эмбарго на украинские товары еще в 2016 году.

"Пандемия привела к тому, что у Украины возникли серьезные экономические проблемы. Украинские предприниматели давят на чиновников, особенно это делают те, кто ориентируется на европейский рынок", - сказала польскому изданию депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Ирина Верещук.

В понедельник европейская организация COPA-COGECA, которая объединяет аграрные профсоюзы в ЕС, выступила против планов увеличения квот на импорт украинской продукции. Она обратилась к генеральной дирекции Еврокомиссии по вопросам торговли.

"Единая аграрная политика - это следствие страха, который появился у Запада во времена блокады западного Берлина. Такая политика должна была привести к построению продовольственной самодостаточности демократических западных стран. Во времена Холодной войны, когда СССР был сильным экспортером круп, аграрные дотации в рамках единой аграрной политики, по крайней мере, имели рациональную причину, связанную с безопасностью народов", - сказал Rzeczpospolita Анджей Садовский, возглавляющий Центр Адама Смита и входит в Совет национального развития при президенте Польши.

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"Но во времена, когда СССР больше нет и нет угроз, связанных с продовольствием, сохранение единой аграрной политики провоцирует повышение цен на продукты питания, ограничение их производства и блокирует возможность торговли с такими аграрными странами, как Украина", - добавил он. По словам польского эксперта, сегодня в руках ЕС "судьба развития украинской демократии".

Издание напоминает, что сегодня ЕС остается главным торговым партнером Украины. Россия, которая до Революции Достоинства занимала в этом вопросе первое место, теперь занимает третье, уступая также Китаю.

В первом полугодии прошлого года торговый оборот между Украиной и ЕС составил более 26 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов заработали страны ЕС, которые отсылают свои товары в Украину. В 2018 году отрицательное сальдо торгового оборота между Украиной и ЕС составил около 4 миллиардов долларов.

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"Цифры говорят, что сейчас ЕС получает больше от ассоциации, чем Украина. Не говоря уже о том, что украинские работники спасают экономики ряда европейских стран. А должно все быть наоборот", - сказала Верещук.

Украинский экономист Александр Охрименко пояснил Rzeczpospolita, что проблемы сотрудничества с ЕС также возникают и по вине Киева.

"Недавно крупный инвестор из Швеции хотел инвестировать в Украине в завод по переработке мусора. Олигархи надавили на власти, и в результате шведу отказали. В Украине большинство отраслей экономики поделены между олигархами", - сказал экономист.

"В Киеве, к сожалению, сейчас действует правило: и сами не сделаем и другим не позволим", - добавил он.