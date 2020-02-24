Украина экспортировала большую часть произведенного меда

Украина по итогам 2019 года экспортировала 55,6 тысячи тонн меда при производстве около 110 тысяч тонн.

Украина по итогам 2019 года увеличила экспорт меда на 12,7% – до 55,6 тысячи тонн, при общем производстве около 110 тысяч тонн.

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Об этом на пресс-конференции сообщил эксперт медового рынка Валерий Курейко.

"Экспорт меда по итогам 2019 года – 55,6 тысячи тонн на более чем 100 миллионов долларов. Это на 12,7% больше, чем в 2018 году", - сказал он.

Он отметил, что украинские экспортеры в прошлом году исчерпали квоту на беспошлинный экспорт меда в Евросоюз в объеме 6 тыс. тонн менее чем за две недели. Так же быстро экспортеры исчерпали квоты и в 2020 году.

Как сообщил Курейко со ссылкой на данные операторов рынка, в 2019 году объем производства меда в Украине достиг 110 тысяч тонн. При этом в официальной статистике эта цифра отсутствует.

"В 2010 году, по данным Минагропрода, в Украине было собрано более 70 тысяч тонн меда, а экспортировано 5 тысяч тонн, то есть внутренний рынок потреблял 65 тысяч тонн. Все эти годы в Украине остается не менее 50 тысяч тонн. Если мы говорим, что на экспорт в 2019 году ушло 55 тысяч тонн, то столько же и осталось для внутреннего рынка. Но из-за того, что пасечники не регистрируются, мы этого меда не видим в статистике", - сказал он.

По словам Курейко, в среднем потребление меда среди украинцев составляет 1-1,1 килограмма в год на душу населения. При этом рекомендуемая норма в день для взрослого человека – 50 грамм, или 1-2 столовых ложки в день.

Также эксперт отметил, что в Украине сейчас работают порядка 500 тысяч пасечников, многие из которых не зарегистрированы.

Относительно производства меда в 2020 году Курейко уточнил, что страна сможет удержать прошлогодние позиции при нормальных погодных условиях.

"Если не будет поздних заморозков, если для лип будет достаточно влаги, а в июле для подсолнечника и для гречихи будет солнце, и если погодных катаклизмов не будет - 100-120 тысяч тонн мы соберем", - сказал он.

При этом он отметил, что аномально теплая зима в текущем году могла заставить выйти пчел из зимовки раньше и ослабить их.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года Украина получила разрешение на экспорт меда в Китай.

В 2018 году Украина сократила экспорт меда на четверть - до 49,9 тысячи тонн.