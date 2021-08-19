Фермеры жалуются на отсутствие сбыта, хотя по всей Украине они стоят от 4 гривень.

На Херсонщине аграрии оказались в затруднительном положении. Им некуда девать урожай арбузов, поэтому они не знают, что делать с тоннами бахчи. Один из фермеров настолько отчаялся, что решил "избавляться" от арбузов, отдавая их по максимально низкой цене.

Видео с урожаем фермер из села Михайловка Скадовского района опубликовал в Facebook, передает издание kherson.net.

Мужчина снял на видео поля с тоннами собранного урожая арбузов. Фермер с грустью рассказал, что бахча никому не нужна. По словам мужчины, цены на арбузы максимально низкие - от 70 копеек за килограмм. Аграрий приглашает всех желающих приезжать на поля и покупать урожай.

"Арбуз от 70 копеек до гривни, никому он здесь не нужен. Приезжайте, покупайте, будем рады всем", - сообщил автор видео.

Действительно, на видео можно заметить множество машин с тоннами арбузов. В комментариях пользователи недоумевают от того, насколько обесценивается труд аграриев. Во всей Украине арбузы востребованы на рынках и в магазинах. Люди с нетерпением ждали августа и сезона херсонского урожая, однако цена на бахчу остается по-прежнему высокой.

Читайте такжеВ Украине взлетели цены на мясо: что подорожало больше всегоВ Киеве, в среднем, арбузы стоят по 8 гривень за килограмм, в других городах и областях Украины цена на бахчевые особо не отличается. В некоторых регионах можно найти арбузы даже по 4 гривни, однако дешевле купить не удастся.

Многие комментаторы отмечают, что если фермеры не сумеют продать арбузы даже по таким низким ценам, то им придется выбрасывать весь урожай.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киев везут 350 тонн херсонских арбузов. После того как прибудет груз, цены на бахчу должны упасть.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко