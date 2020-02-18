Украина обновила исторический рекорд аграрного экспорта

Так, в прошлом году Украина экспортировала аграрной продукции на 22,4 млрд долл., что на 20% больше, чем годом ранее.

Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму 22,4 млрд долл., что почти на 20% больше, чем годом ранее.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

При этом в 2019 году продукция АПК составила 44,6% в общем экспорте из Украины, сохранив лидерство в его товарной структуре.

Эксперты отмечают, что характерной чертой прошлого года для украинской экономики стал ряд рекордов по объемам поставок сельхозпродукции на зарубежные рынки.

В частности, зафиксированы крупнейшие в истории Украины объемы экспорта зерна (56,7 млн тонн) и подсолнечного масла (6,1 млн тонн).

Среди других товаров, не относящихся к наиболее весомым в перечне зарубежных поставок, Украина экспортировала рекордные объемы несгущенного молока и сливок без сахара (25 тыс. тонн), яиц птицы в скорлупе и без (144 тыс. тонн), грецких орехов (68 тыс. тонн), крахмала (83 тыс. тонн) и консервированных томатов (59 тыс. тонн).

"Решающим для суммарного роста экспорта продукции АПК в прошлом году стало увеличение объемов поставок во все три ключевых региона – Азию, Европейский Союз и Африку", - говорится в сообщении пресс-службы "Института аграрной экономики".

Отмечается, что в 2019 году страны Азии закупили рекордное количество украинских сельскохозяйственных продуктов на сумму 9,4 млрд долл., что на 17% больше, чем годом ранее. Доля азиатских стран составила в прошлом году 42,2% от общего украинского аграрного экспорта.

Также, по данным экспертов, наивысшей за время независимости Украины отметки достиг в прошлом году экспорт аграрной продукции в страны Европейского Союза – на сумму 7,5 млрд долл., что на 19% больше, чем в 2018 году. Доля стран ЕС в экспорте из Украины продукции АПК в прошлом году составила 33,5%.

Также сообщается, что объемы украинской сельхозпродукции, экспортируемые в страны Африки, в 2019 году увеличились против 2018 года на 43% и составили 3,3 млрд долл. Доля этого региона в общем экспорте украинской сельхозпродукции составила в прошлом году около 15%.

При этом поставки украинского агропродовольствия в страны СНГ, по данным экспертов, остались на уровне 2018 года и составили 1,5 млрд долл., а доля региона составила 6,5%.

Согласно сообщению, основными потребителями украинской сельхозпродукции в прошлом году были: Китай, который закупил агропродукции на 1,95 млрд долл., Египет (1,67 млрд долл.), Индия (1,55 млрд долл.), Турция (1,54 млрд долл.), Нидерланды (1,47 млрд долл).

Отмечается, что 85% всего украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры, различные масла, семена масличных культур, остатки и отходы, а также мясная продукция.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету Европейской комиссии, Украина сохранила позицию среди ТОП-3 экспортеров агропродукции в Европейский Союз в 2019 году, заняв третье место после США и Бразилии, но обогнав Китай.

По данным Минагропрода, Украина в 2018 году увеличила внешнеторговый оборот продукцией АПК на 1,7 млрд долл. по сравнению с 2017 годом - до 24,3 млрд долл. В частности, экспорт украинской продукции АПК составил 18,8 млрд долл., а импорт - 5,5 млрд долл.