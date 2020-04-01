Для продовольственной безопасности страны госкомпания запускает производство муки на четырех заводах

В апреле ГПЗКУ планирует произвести около 15 тыс. тонн муки.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) запускает производство муки на четырех собственных предприятиях для обеспечения спроса на внутреннем рынке в период карантина. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

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"ГПЗКУ готова к работе над обеспечением продовольственной безопасности страны в период карантина и борьбы с COVID-19. Уже на этой неделе ГПЗКУ запустит производство муки на четырех собственных предприятиях в Житомирской, Львовской, Сумской и Тернопольской областях для обеспечения текущего спроса на внутреннем рынке. В апреле корпорация планирует произвести около 15 тыс. тонн готовой продукции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в активы ГПЗКУ входят 10 мукомольных предприятий в 7 регионах Украины общей производственной мощностью 1000 тонн готовой продукции в сутки, все оборудование технически исправно и готово к бесперебойной работе.

В случае необходимости, корпорация готова к одновременному запуску всех своих производственных мощностей.

Также сообщается, что запасы продовольственной пшеницы на элеваторах ГПЗКУ составляют более 100 тыс. тонн, чего хватит для максимальной загрузки всех мукомольных предприятий корпорации в течение трех месяцев.

"Запасов продовольственной пшеницы на элеваторах корпорации достаточно для обеспечения бесперебойных поставок муки на внутренний рынок в начале июня, то есть до начала поступления зерна нового урожая, которое уже частично закуплено в рамках нашей форвардной программы", - приводятся в сообщении слова директора коммерческого департамента ГПЗКУ Ивана Мащенко.

Как сообщал УНИАН, 27 марта ГПЗКУ и ПАО "Аграрный фонд" заявили о готовности направить на переработку и реализацию 160 тыс. тонн пшеницы, чтобы стабилизировать цены на муку в условиях карантина в Украине. Этот объем позволит произвести 128 тыс. тонн муки для внутреннего рынка.

Ранее Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Мукомолы Украины" предупредили о возможном подорожании хлеба и хлебобулочных изделий на 20% из-за подорожания пшеницы на фоне эпидемии коронавируса в мире.

По данным Госстата, объем производства муки в Украине в 2019 году сократился на 3% - до 1,58 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 миллиона тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 миллиона тонн зерновых грузов в год.