Кабмин назначил и.о. главы Государственной зерновой корпорации

Ранее гражданин Великобритании Чернявский занимал должность гендиректора агрохолдинга "Мрия".

Кабинет министров назначил бывшего гендиректора агрохолдинга "Мрия", гражданина Великобритании Саймона Чернявского исполняющим обязанности главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ).

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Соответствующее решение принято на заседании правительства 4 декабря, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Сегодня мы назначили сильного антикризисного менеджера Саймона Чернявского для реформирования особенно важного для экономики предприятия. Надеемся, что успешный опыт восстановления и вывода из кризиса агрохолдинга "Мрия" - громкого кейса реструктуризации после банкротства... поможет в решениях не менее сложной ситуации в ГПЗКУ", - цитирует пресс-служба министра Тимофея Милованова.

По данным Минэкономики, новый руководитель ГПЗКУ занимал управленческие должности в сфере торговли и сельского хозяйства на протяжении 26 лет в международных и украинских компаниях.

С января 2015 года по июнь 2019 года он занимал должность генерального директора агрохолдинга "Мрия". После дефолта, в августе 2014 года, контроль над компанией получили международные кредиторы, которые и назначили Чернявского руководителем.

В августе 2018 года "Мрия" заявила о завершении реструктуризации долгового портфеля и его сокращении до 309 миллионов долларов с 1,1 миллиарда долларов, а уже в сентябре 2018 года - о продаже своих активов крупному инвестиционному фонду из Саудовской Аравии SALIC.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 миллиона тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 миллиона тонн зерновых грузов в год.