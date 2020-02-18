Минфин предлагает президенту Украины ветировать "маржу Холодова"

Отмену закона №1049 поддержали также руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев и еще 30 депутатов фракции «Слуга народа»

Министерство финансов Украины предлагает главе государства наложить вето на скандальный закон №1049, более известный как "маржа Холодова".

Об этом говорится в официальном письме с подписью главы Департамента налоговой политики и надзора за фискальными органами Министерства финансов Украины Ларисы Максименко в ответ на запрос одной из бизнес-ассоциаций Украины.

"Сообщаем, что Министерство финансов пришло к выводу о целесообразности предложить президенту Украины применить к указанному закону право вето и вернуть его в Верховную Раду Украины с предложением исключить из текста пункт 2 раздела ІІ "Заключительных и переходных положений" (нормы по регулированию ценообразования при реализации табачных изделий)" - сказано в письме-ответе Министерства финансов.

Как отмечают в налоговом департаменте Минфина, "согласно процедуре, регулирующей порядок изучения и визирования принятых Верховной Радой Украины законов, соответствующие предложения были направлены в адрес Кабинета Министров Украины".

Негативная позиция Министерства финансов по данному закону является вполне обоснованной. По оценкам экспертов, только за октябрь-ноябрь 2019 г. госбюджет Украины потерял за данный закон более 2,5 млрд грн.

Принятый в октябре 2019 г. закон №1049 привел к полномасштабному кризису на табачном рынке. Четыре табачные компании, входящие в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины, были вынуждены резко сократить производство и отозвать уже заказанные акцизные марки на сотни миллионов гривен. А компания British American Tobacco даже остановила свою фабрику в Прилуках.

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Позицию Минфина разделяют и основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины. Так, на прошлой неделе исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко на встрече с президентом Украины также призвала президента Владимира Зеленского применить вето против закона №1049.

"Мы были неприятно поражены тем, что важные для целой отрасли регуляторные изменения принимаются без предварительного обсуждения с представителями отрасли и «маскируются» путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам", – заявили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Действительно, поправку об установлении фиксированной маржи на оптовую и розничную продажу сигарет внесли несколько депутатов-членов Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики в законопроект на совершенно другую тему за день до принятия законопроекта во втором чтении и в целом.

Как позже выяснили журналисты, поправка была принята в интересах замглавы упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который косвенно контролирует обширную сеть розничной продажи сигарет.

В декабре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство в отношении Андрея Холодова по подозрению в превышении властных полномочий.

Позже отмену закона №1049 поддержали руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и еще 30 депутатов фракции «Слуга народа».