Европейская Бизнес Ассоциация призвала президента ветировать "маржу Холодова"

Скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как «маржа Холодова», начался в октябре 2019 года.

На встрече бизнеса с президентом Украины Владимиром Зеленским исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко поблагодарила президента за успешный диалог с бизнесом. В качестве примера она напомнила о позиции президента в решении табачного кризиса осенью 2019 г.

В то же время, исполнительный директор ЕВА призвала президента реализовать достигнутую договоренность в рамках данного диалога и наложить вето на законопроект №1049, чтобы отменить скандальную поправку по регулированию цен на рынке табачной продукции.

Напомним, в Европейской Бизнес Ассоциации, начиная с осени 2019 г., последовательно отстаивали позицию против данного законопроекта и в целом против чрезмерного регулирования рынков и создания антиконкурентных преимуществ в пользу отдельных субъектов.

Скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как «маржа Холодова», начался в октябре 2019 г. Когда на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики к законопроекту №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов была принята поправка, которая абсолютно не касается темы законопроекта, но она устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

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Как позже выяснили журналисты, поправка была принята в интересах заместителя главы упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который косвенно контролирует обширную сеть розничной продажи сигарет. В декабре 2019 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство в отношении Андрея Холодова по подозрению в превышении властных полномочий.

"Если мы живем в цивилизованной европейской стране, правила и законы должны быть одинаковыми абсолютно для всех. Мы были неприятно поражены тем, что важные для целой отрасли регуляторные изменения принимаются без предварительного обсуждения с представителями отрасли и «маскируются» путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам", – заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко в письме к президенту Украины еще в ноябре 2019 г.

По прогнозам ЕВА, в случае подписания и введения в действие законопроекта №1049 средняя цена на пачку сигарет возрастет на 18% - то есть в среднем на 7 грн за пачку.

"И это дополнительно к предусмотренному Налоговым кодексом плановому увеличению акциза на 20% с января 2020 г. (подорожание в среднем на 6 грн за пачку). Суммарное подорожание сигарет на 13 грн за пачку может привести к дополнительному росту объема нелегальной торговли", – прогнозируют в Европейской Бизнес Ассоциации.

Причем средства от подорожания сигарет в случае принятия законопроекта №1049 пойдут не в государственный бюджет, а в частные структуры-посредники.

Напомним, принятие «маржи Холодова» привело к полномасштабному кризису на рынке табачных изделий в ноябре-декабре 2019 г.

Так, компания «Бритиш Американ Тобакко Украина» в ноябре 2019 г. была вынуждена остановить производство на ее табачной фабрике в Прилуках. Другой крупный производитель «Джи ти Ай Украина» отозвал акцизные марки на 350 млн грн. А в компании «Филип Моррис Украина» заявили, что вынуждены сократить производство сигарет на треть из-за скандальной поправки.

Общие потери госбюджета от «маржи Холодова» в ноябре-декабре 2019 г. оцениваются в 2,5 млрд. грн.

Ситуацию в конце 2019 г. смогло исправить лишь личное вмешательство президента Украины, который провел встречу с крупнейшими табачными производителями страны, входящими и в ТОП-10 налогоплательщиков Украины. На встрече был инициирован Меморандум о взаимопонимании относительно прозрачного и предсказуемого регулирования развития табачной промышленности.

Но несмотря на договоренности и подписанный Меморандум, 4 февраля 2020 г. парламент подтвердил принятие законопроекта №1049.

Как показало голосование, позиция фракции «Слуга народа» по данному законопроекту разделились. За отмену законопроекта проголосовали и лидер фракции Давид Арахамия, и председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.