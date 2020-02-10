В Украине импорт семян почти в 34 раза превышает экспорт

За январь-ноябрь 2019 года Украина импортировала 32,5 тыс. тонн семян зерновых и 42 тыс. тонн семян масличных культур.

Увеличение импорта семенного материала в 2019 году было обусловлено повышением спроса со стороны агрохолдингов, сообщает пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на доктора экономических наук Александра Захарчука.

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В частности, за январь-ноябрь 2019 года Украина импортировала 32,5 тыс. тонн семян зерновых и 42 тыс. тонн семян масличных культур на общую сумму 427,8 млн долл. Это почти в 34 раза превышает объемы отечественного экспорта семенного материала в 12,7 млн долл. за соответствующий период.

“Тенденция к увеличению импорта семенного материала, которая наблюдается в Украине с 2015 года и сохранилась в прошлом году, является результатом резкого повышения спроса вследствие увеличения его потребления холдинговыми компаниями и крупными и средними товаропроизводителями”, - цитирует пресс-служба Захарчука.

При этом, отмечает эксперт, большинство иностранных семенных компаний построили свои заводы на территории Украины, где осуществляют продажу семян украинским товаропроизводителям, не завозя его из-за границы.

В 2019 году львиную долю (90%) импорта зерновых культур в Украину составили семена кукурузы - 29,4 тыс. тонн. Семенной пшеницы закупили за рубежом 1,9 тыс. тонн.

В импорте семян масличных культур на подсолнечник приходится 70%. Его поставки составили 29,6 тыс. тонн. Также Украина закупила 9,1 тыс. тонн семян рапса и 1,1 тыс. тонн – сои.

Кроме того, сохраняется тенденция к увеличению импорта семян сахарной свеклы и овощей.

“За январь-ноябрь 2019 года закуплено почти 600 тонн семян сахарной свеклы на 18,3 млн долл. Этот объем семян позволяет засеять почти все имеющиеся под сахарной свеклой площади в Украине. Импорт семян овощей в стоимостном измерении увеличился по сравнению с 2018 годом на 1,6% и составил 22,7 млн долл. Также увеличиваются закупки семян нишевых культур, в частности, сорго, льна и горчицы”, - сказано в сообщении.

По сравнению с предыдущим годом цены на импортные семена подсолнечника в 2019 году уменьшились более чем на 1000 долл.

“За 1 тонну семенного материала следовало заплатить 7573 долл. против 8643 долл. в 2018 году, то есть на 12,4% меньше”, - говорится в сообщении.

За 11 месяцев 2019 года цены на гибридную кукурузу выросли на 1,8% - до 4023 долл. за тонну, на сою также увеличились (+21,7%) - до 1848 долл., на рапс выросли на 18,2% - до 4063 долл.

“Таким образом, рост стоимости импорта происходит также и за счет увеличения цен на импортируемое семена, которые и так в несколько раз выше, чем на отечественные семена”, - подытожил Захарчук.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-ноябре 2019 года экспортировала 16,3 тыс. тонн семян зерновых и масличных культур на сумму 12,7 млн долл., что на 15,5% больше, чем в 2018 году.

В 2018 году украинские семеноводы призвали представителей Европейского Союза в Украине поспособствовать скорейшему признанию эквивалентности системы сертификации украинских семян с требованиями ЕС. При этом эксперты все еще не наблюдают активных шагов со стороны европейских чиновников.