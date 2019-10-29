Сколько и кому продаем: ТОП стран покупателей украинской агропродукции

За девять месяцев Украина поставила на внешние рынки агропродукции на 15,8 млрд долл.

Украина в январе-сентябре 2019 года на 21,5% увеличила экспорт агропродукции, основными импортерами которой стали страны ЕС, Азии и Африки.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на заместителя директора института Николая Пугачева.

“Экспорт агропродовольственной продукции в январе-сентябре 2019 года составил 15,8 млрд долл. США. Это сумма на 2,8 млрд долл. США – то есть на 21,5% – превысила соответствующий показатель за девять месяцев 2018 года”, – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 41,4% экспорта сельхозпродукции приходится на азиатские страны – за январь-сентябрь 2019 они закупили украинского продовольствия на 6,52 млрд долл.

Треть экспорта агропродукции - 33,9% - приходится на страны Европейского Союза, которые закупили продовольствия на 5,34 млрд долл.

Объемы экспорта в страны Африки составили 2,4 млрд долл. - 15,2% от общего экспорта аграрной продукции.

Рейтинг стран-импортеров украинской продукции АПК возглавил Китай, который с начала текущего года закупила украинского продовольствия в 1,36 млрд долл., на 85% превысив соответствующий показатель прошлого года.

При этом отмечается, что Украина снизила экспорт агропродукции в страны СНГ – в январе-сентября 2019 года доля этого рынка составила 6,6%.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукцией Украины в 2018 году увеличился на 1,7 млрд долл. - до 24,3 млрд долл. В частности, экспорт украинской продукции АПК составил рекордные 18,8 млрд долл., а импорт - 5,5 млрд долл.