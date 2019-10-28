Украина увеличила экспорт агропродукции в страны ЕС на 38%

В августе 2019 года ЕС увеличил импорт агропродукции из Украины на 10%.

Украина за январь-август 2019 года увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса в страны Евросоюза на 37,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7 млрд евро (около 7,76 млрд долл.).

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Об этом говорится в отчете Европейской комиссии.

«Среди важнейших направлений европейского импорта из третьих стран за 12 месяцев были США (12,4 млрд евро), Бразилия (11,8 млрд евро), Украина (7 млрд евро)”, - говорится в сообщении.

Кроме того, объем аграрного и продовольственного импорта ЕС в августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года больше всего вырос из Украины – до 220 млн долл., на 10%.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году увеличила экспорт агропромышленной продукции в страны Европейского Союза на 8,7% по сравнению с предыдущим годом – до 6,3 млрд долл.