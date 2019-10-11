Депутаты предлагают запретить иностранцам покупать землю в Украине до 2023 года

Также предлагается ограничить площадь сельхозземель на одного владельца – до 500 га для физлиц и до 50 тыс. га для юрлиц.

Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде альтернативный законопроект, который запрещает иностранным гражданам и компаниям покупать земли сельскохозяйственного назначения на первом этапе введения в Украине рынка земли.

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Инициатором законопроекта №2178-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» является внефракционный народный депутат Сергей Лабазюк.

"Установить, что до 1 января 2023 года приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут исключительно граждане Украины", – говорится в тексте документа.

В дальнейшем, после отработки механизма купли-продажи, предлагается предоставить доступ к рынку юридическим лицам, созданным по законодательству Украины и конечными бенефициарными владельцами которых являются исключительно граждане Украины.

«Такой подход призван снизить социальную напряженность среди населения, 70% которого выступает против введения рынка земли из-за беспокойства по поводу массовой покупки украинских земель иностранцами», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом отмечается, что иностранцы и лица без гражданства могут получать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны осуществить их отчуждение в течение одного года.

Помимо этого, законопроектом предлагается установить ограничения по общей площади сельхозземель, которые могут находиться в собственности физических лиц - до 500 га, юридических - до 50 тыс. га, что предотвратит чрезмерное накопление массивов земель в одних руках.

Как сообщал УНИАН, по данным Социологической группы "Рейтинг", 19% украинцев поддерживают введение продажи земли, 73% опрошенных – против этой инициативы. По мнению более 40% украинцев, самый большой риск введения рынка земли связан с выкупом ее иностранцами.

9 октября Зеленский провел встречу с аграриями, в ходе которой выразил убеждение, что для качественного проведения указанной реформы в Украине важно не только изучить опыт других стран, но и выслушать мнения тех, кто непосредственно работает на земле.

Президент также считает, что на первом этапе запуска рынка земли в Украине право на покупку участков должны иметь исключительно украинцы, но через несколько лет рынок можно будет открыть и для иностранных компаний.

25 октября Кабинет министров подал в Верховную Раду первый законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, правительство планирует запустить рынок земли 1 октября 2020 года.