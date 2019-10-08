Продажу земли поддерживают 19% украинцев – соцопрос

Число сторонников рынка земли постепенно росло с 2012 года.

На сегодняшний день 19% украинцев поддерживают введение продажи земли, 73% опрошенных - против этой инициативы, остальные не определились, говорится в исследовании Социологической группы “Рейтинг”.

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Как отметил руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, количество сторонников рынка земли постепенно росло с 2012 года.

“В 2012 году сторонников продажи земли было 9%, сейчас - 19%. Количество сторонников потихоньку растет. При этом количество противников, можно сказать, не изменилось - в 2012 году было 77%, сейчас 73%”, – сказал он.

Согласно результатам исследования, относительно высокий уровень поддержки старта рынка земли среди более молодых и состоятельных респондентов, владельцев паев, которые их самостоятельно обрабатывают. Но даже в этих категориях количество противников инициативы составляет не менее 60%.

Продажу земли иностранцам поддерживают еще меньше - всего 13%, против этого - 81% опрошенных. По мнению более 40% украинцев, самый большой риск введения рынка земли связан с выкупом ее иностранцами.

Как заявил Антипович, украинцы не будут готовы к продаже земли, пока не будет гарантий, что земли останутся в собственности Украины.

“Однозначно можно сейчас говорить о том, что украинцы против продажи земли, и в первую очередь - против продажи земли иностранцам. Если законодательством будут настроены механизмы, позволяющие сохранить земли, в государственной или частной собственности, но в Украине, тогда на эту тему можно будет общаться с гражданами”, – сказал он.

Также, согласно опросу, 74% украинцев считают, что решение о введении продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине должно приниматься на всеукраинском референдуме.

Говоря о том, почему соцопросы разных компаний показывают неодинаковые результаты, заместитель директора “Рейтинга” Любомир Мысив отметил, что ответы зависят от формулировки вопроса. В исследованиях “Рейтинга” вопрос звучит так: “Как Вы относитесь к введению продажи земель сельскохозяйственного назначения?” с вариантами ответа “поддерживаю/не поддерживаю/трудно ответить”.

Исследование “Отношение украинцев к внедрению продажи земли” было проведено среди 2000 респондентов от 18 лет и старше в областях, подконтрольных Украине. Сроки проведения исследования: 28 сентября -1 октября 2019 года. Ошибка репрезентативности - не более 2,2%.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, Кабинет министров ставит перед собой задачу запустить в 2020 году рынок земли в Украине.

Ранее Кабмин подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

В конце декабря 2018 года Верховная Рада продлила действующий с 2001 года в Украине мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.