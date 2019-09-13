Украина увеличила импорт свинины: больше всего покупаем в Польше и Германии

Украина импортировала 16,33 тыс. тонн свинины с начала года.

Украинские предприятия в январе-августе 2019 года импортировали 16,33 тыс. тонн свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации свиноводов Украины.

“Хотя совокупные объемы импорта свинины все еще превышают прошлогодние (16,33 тыс. тонн против 15,71 тыс. тонн за январь-август 2018 года), это отклонение сократилось до 4%”, – говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы, в августе 2019 года Украина импортировала на 11% больше свинины, чем в июле. Оживление импортной активности частично связано с повышением закупочных цен на свинину в последний месяц лета.

«И в Украине, и в странах ЕС цены на свинину в течение августа имели восходящую динамику. Однако в странах Евросоюза средняя августовская цена закупки свинины выросла на 2,2-2,4% против июльской отметки, тогда как в Украине этот показатель прибавил почти 5%», – сказано в сообщении.

Главными поставщиками свинины в Украину в 2019 году стали Польша (47,9% всей импортируемой продукции) и Германия (20%).

“Эксперты отмечают, что в рамках соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС, до конца года в пределах квот может поступить еще 5,5 тыс. тонн свинины из ЕС”, – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-августе прошлого года увеличила импорт свинины – до 15,7 тыс. тонн, что в 7,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году.

В феврале 2019 года украинские свиноводы обратились к Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с просьбой ограничить импорт в Украину польской свинины, поскольку ее поставки могут создать давление на ценовую конъюнктуру внутреннего рынка и ухудшить ситуацию с африканской чумой свиней (АЧС).