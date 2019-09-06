Украина с начала года увеличила экспорт свинины и мяса птицы

При этом импорт свинины за отчетный период увеличился 3,9%, а импорт мяса птицы - сократился на 4,4%.

Украинские предприятия в январе-августе 2019 года поставили на внешние рынки 1,4 тысячи тонн свинины, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в денежном выражении экспорт свинины увеличился на 5,7% и составил 3,13 миллиона долларов.

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Об этом говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

Согласно статистическим данным, импорт свинины в Украину за отчетный период увеличился на 3,9% в натуральном выражении и на 5,4% в денежном - до 16,3 тысячи тонн и 31,1 миллиона долларов соответственно.

Экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины, по данным ГФС, за восемь месяцев этого года вырос на 28% в натуральном выражении - до 275,47 тысячи тонн, и на 20,4% в денежном выражении - до 401,78 миллиона долларов.

Импорт этих продуктов за январь-июль составил 82,2 тысячи тонн, что на 4,4% ниже показателя семи месяцев прошлого года. В денежном выражении импорт мяса птицы и субпродуктов сократился на 3,7% и составил более 32,86 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году сократила экспорт свинины более чем в полтора раза, мяса птицы - увеличила на 21%.