Цены на «молочку» подскочат: эксперты рассказали, когда и почему

По итогам августа молочная корзина уже подорожала на 3%.

Молочные продукты в Украине в сентябре могут подорожать на 5% по сравнению с июнем-июлем, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока.

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"Уже в сентябре цены на молоко и молочные продукты для потребителя вырастут на 5% по сравнению с июнем-июлем", - сказано в сообщении.

При этом, отметили в пресс-службе, по итогам августа молочная корзина уже подорожала на 3%.

Среди причин повышения цен эксперты ассоциации назвали дефицит молока-сырья, связанный со стремительным сокращением поголовья коров.

"Так, за шесть месяцев 2019 года только в промышленном секторе Украины вырезали 9,7 тыс. голов, из-за чего перерабатывающие предприятия недополучили более 160 тыс. тонн молока", - подчеркнули эксперты.

Кроме того, добавили в пресс-службе, необходимость внедрения требований нового пищевого законодательства, которое требует от молочных ферм оперативных и значительных инвестиций в модернизацию и обучение персонала, также влияет на сокращение производства молока в Украине.

"Дополнительно ухудшает ситуацию усиленное налоговое давление. Так, ставка НДС на молочные продукты в Украине наивысшая в Европе - 20%, против 7% - в Германии, 5,5% - во Франции и 5% - в Польше", - отметили в пресс-службе.

По прогнозам экспертов ассоциации, ожидается дальнейший спад производства в молочной отрасли на фоне непрогнозированных условий рынка для хозяйств-производителей молока.

Как сообщал УНИАН, прибыльность производства молока в 2018 году сократилась на 14,1%.

Производство молока в Украине в 2018 году сократилось на 2% - до 10 млн тонн.