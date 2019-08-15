В Украине стали производить больше мяса, но меньше молока

Производство мяса в Украине в январе-июле выросло на 6,1%, яиц – на 5,7%, молока – сократилось на 3,4%.

Объем производства мяса в Украине в январе-июле 2019 года составил 1,88 млн тонн (в живом весе), что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, производство молока в стране в январе-июле сократилось на 3,4% - до 5,8 млн тонн. При этом производство яиц выросло на 5,7% - до 10,2 млрд штук.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, производство мяса в Украине в 2018 году выросло на 1% - до 3,3 млн тонн, молока - сократилось на 2% - до 10 млн тонн, яиц - выросло на 4%, до 16,1 млрд штук.