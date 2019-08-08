Зеленский: земельная реформа в Украине будет проведена в этом году, в 2020-м появится рынок земли

Президент надеется создать рынок земли в 40 миллионов гектар.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует в этом году в Украине проведение земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.

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Об этом он сообщил в ходе украинско-турецкого бизнес-форума в рамках официального визита главы Украинского государства в Турцию.

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн га, которая является одной из лучших в мире по своему качеству", - заявил он.

Кроме того, президент отметил, что в Украине уже работают турецкие компании, которые владеют землей.

"Надеюсь, что таких компаний станет значительно больше, особенно это касается южной части Украины, где имеется необходимость в создании и развитии мелиоративных систем. Здесь мы также рассматриваем возможности для государственно-частного партнерства", - добавил глава государства.