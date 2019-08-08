Зеленский пригласил Турцию инвестировать в Украину

Президент Украины ожидает активного участия Турции в международном форуме по восстановлению Донбасса, который запланирован осенью в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7% ВВП.

Об этом он сообщил во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Анкаре. Мероприятие транслировалось на странице Офиса президента Украины в Facebook.

«В последующие годы Украина будет стремительно расти - до 5-7% (ВВП) в год. Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину «магнитом» для иностранных инвесторов», - заявил он.

«Мы уже начали активную работу в этом направлении и я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину», - добавил он.

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В частности, Зеленский пригласил турецкую сторону приобщиться к восстановлению инфраструктурных объектов на востоке Украины.

«Я пригласил турецкую сторону приобщиться к восстановлению инфраструктурных объектов на востоке Украины. Ожидаем активного участия турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести уже осенью в Мариуполе», - заявил он.

Кроме того, президент отметил, что до конца года в Киеве запланировано восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

«Мы договорились о дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Объемы нашей двусторонней торговли в 2018 году составили более 4 млрд долларов США. Я уверен, что это далеко не предел нашего потенциала», - добавил президент.

«Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в июле повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее.

Также повышен прогноз на 2020 год - до 3,2% с 2,9%, прогнозируемых ранее, тогда как прогноз на 2021 остался неизменным - 3,7% роста.

Прогноз по инфляции в Украине остался неизменным: 6,3% в этом году и по 5% в 2020 и 2021 годах.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основывается на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в этом году на 2,7% при инфляции 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%, а рост потребительских цен - до 7,2%.