Украина с начала года увеличила экспорт плодов и ягод

Более 50% экспортной стоимости плодов и ягод Украина получает благодаря поставкам в Европейский Союз.

Экспорт плодово-ягодной продукции из Украины в январе-июне текущего года увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 116 миллионов долларов, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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Согласно сообщению, увеличение экспортной выручки стало возможным благодаря увеличению доходов от продаж всех основных товаров украинского экспорта этой группы, в частности, грецкого ореха, замороженных плодов и ягод, яблок и груш, которые совокупно занимают в структуре стоимости этой продукции более 95%.

В пресс-службе также отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года украинский экспорт плодов и ягод увеличился и в натуральном выражении. Так, почти на 75% выросли объемы зарубежных поставок грецких орехов - с 19 тысяч тонн до 33 тысяч тонн, а также яблок и груш - с 24 тысяч тонн до 42 тысяч тонн. Почти на треть выросли объемы экспорта замороженных фруктов - с 14 тысяч тонн до 18 тысяч тонн.

По данным экспертов, главными рынками сбыта украинской плодово-ягодной продукции в январе-июне текущего года стали Турция (18 миллионов долларов), Франция (11 миллионов долларов), Польша (10 миллионов долларов), Беларусь (9 миллионов долларов), Ирак (7 миллионов долларов), Италия (5 миллионов долларов), Греция (5 миллионов долларов) и Германия (4 миллиона долларов).

В целом, добавили в пресс-службе, более 50% экспортной стоимости плодов и ягод Украина получает благодаря поставкам в Европейский Союз.

Эксперты отметили, что, учитывая тенденции в украинском экспорте плодово-ягодной продукции и опережение рекордных результатов прошлого года, украинские экспортеры могут обновить рекорд экспорта этой продукции в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году увеличила экспорт плодово-ягодной продукции на 17% - до 229 миллионов долларов.