Премьер поручил оказать поддержку украинским виноделам

Гройсман отметил, что виноделие - одна из тех сфер, которые имеют потенциал развития в Украине.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил исполняющей обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольге Трофимцевой оказать поддержку украинским виноделам.

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Об этом он сказал на заседании правительства в среду в ответ на просьбу присутствующего на заседании представителя виноделов поспособствовать открытию рынков для украинского вина.

"Сейчас я попрошу исполняющую обязанности министра аграрной политики встретиться с виноделами, посмотреть, какая есть проблематика, и если что-то нужно от правительства - помочь", - сказал Гройсман.

При этом он подчеркнул, что правительство может предоставить системную поддержку, а также помочь с выходом на рынки других стран.

"На самом деле нам сложно создать условия для продаж украинского вина. Здесь сложно кому-то приказать, чтобы его покупали. Но если речь идет о том, что украинские виноделы требуют от правительства каких-то решений, мы их рассмотрим, посмотрим, чем мы можем помочь", - отметил премьер.

Гройсман также добавил, что виноделие - одна из тех сфер, которые имеют потенциал развития в Украине.

"И поэтому, если нужно поддержать системно, помочь с выходом на рынки других стран - мы можем предоставить через Минэкономразвития контакты наших торговых представительств, можем дать линию контактов структур, которые этим занимаются", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году увеличила экспорт вина и продукции виноделия на 20% - до 38 миллионов долларов.