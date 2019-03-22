Импорт лука в Украину вырос в 62 раза: названы причины

При этом экспорт лука из Украины за два месяца сократился в десять раз и составил 275 тонн.

Украина в январе-феврале увеличила импорт лука в 62 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,4 тыс. тонн из-за сокращения запасов, сообщила пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

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"В январе и феврале 2019 года Украина импортировала 35,4 тыс. тонн лука, что является беспрецедентным рекордом для этого периода за всю историю независимой Украины. Для сравнения, за первые два месяца предыдущего года на украинский рынок было завезено 565 тонн лука", - говорится в сообщении.

В то же время экспорт украинского лука за два месяца текущего года сократился в 10 раз по сравнению с январем-февралем прошлого года и составил 275 тонн.

"Увеличение импорта обусловлено как снижением собственного производства лука в Украине, так и достаточно высоким экспортным спросом на украинский лук в первой половине сезона. В то же время основные объемы лука экспортного качества были реализованы на внешних рынках еще до Нового года, тогда как сейчас в сегменте продукции местного производства на украинском рынке предлагается в основном лук, качество которого начало стремительно снижаться из-за длительного хранения и который фермеры пытаются реализовать как можно быстрее", - цитирует пресс-служба слова главного аналитики УПОА Татьяны Смирновой.

При этом аналитик не исключает, что уже по итогам марта будет наблюдаться тенденция к снижению импорта лука в Украину. Так, отмечается, что на сегодняшний день импортный лук пользуется не очень высоким спросом, поскольку у покупателей появилась более дешевая альтернатива в виде местной некондиционной продукции. Оптовые компании еще не распродали те объемы, которые импортировали в начале месяца, поэтому они могут отказаться от закупок новых партий.

Как сообщал УНИАН, с начала 2019 года тепличные овощи подорожали в среднем на 20% из-за уменьшения запасов этой продукции.

В 2018 году Украина увеличила импорт огурцов на 40% - до рекордных 8,9 млн долл.