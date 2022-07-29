Всего 17 судов в портах "Одесса" и "Черноморск" уже загружены.

10 судов с украинским зерном в портах "Одесса" и "Черноморск" уже готовы к отправке.

Об этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил на своей Facebook-странице.

По его словам, судна, которые были загружены зерном еще зимой, готовы к выходу как только украинские партнеры, ООН и Турция согласуют "зеленый коридор" в направлении Босфора.

"По состоянию на сейчас 17 судов в портах "Одесса" и "Черноморск" уже загружены, и 10 из них готовы к отправке. Экспорт зерна начнется с отправки кораблей, которые не смогли покинуть порт из-за начала полномасштабного вторжения России. Рассчитываем оперативно вывезти более 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая и начать экспорт нового", - отметил Кубраков.

Он также отметил, что разблокирование портов предоставит украинской экономике ежемесячно почти миллиард долларов валютной выручки. Это поможет стабилизировать гривну и улучшить экономическую ситуацию страны.

"Мы действуем в круглосуточной координации с ВСУ и не теряем бдительности. Продолжаем работать над расширением пропускной способности железной дороги, автомобильных дорог и пунктов пропуска на границе", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

Сегодня, 29 июля, в Одессу прибыли послы стран G7. По информации посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс, послы G7 и Турции находятся в Одессе, чтобы подтвердить важность заключенного при посредничестве ООН соглашения, которое позволяет отправлять продовольствие из Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова экспортировать зерно и сейчас ждет сигнала от партнеров, чтобы начать этот процесс.

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