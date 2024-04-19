Горожан просят быть осторожными даже несмотря на то, что гадюкам сейчас не до людей.

В Киеве наблюдается повышенная активность змей. Но все происходит в пределах сезонной нормы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Специалисты уверяют, что нынешняя активность гадюк в столице объясняется потеплением и началом сезона спаривания у пресмыкающихся. Никаких аномальных всплесков численности змей на территории Киева или в целом Украины пока не фиксируется.

Вместе с тем ученые призывают граждан быть осторожными со змеями. Гадюки являются ядовитыми и несут определенную угрозу, поэтому не стоит их трогать.

Отмечается, что в Украине ежегодно фиксируется от 100 до 200 инцидентов с укусами гадюк. Однако смертельные случаи происходят крайне редко.

Другие новости о весенней активности животных

Как писал УНИАН, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области появилось очень много зайцев. Все из-за запрета на охоту, который ввели из-за войны.

Также мы рассказывали, что на Тузловских лиманах заметили редких гостей - блестящих ибисов. Как говорят специалисты, когда-то эти птицы гнездились в Одесской области в большом количестве, но из-за того, что люди разрушили привычную для них экосистему, теперь ибисы гнездятся в других районах Причерноморья.

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